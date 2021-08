Grillen Basics

Jetzt wird gegrillt!

Warum einfach nur ein paar Würstchen auf den Grill schmeißen, wenn du so viele Möglichkeiten hast? Tom Heinzle zeigt dir in diesem Kurs die Grundlagen für einen abwechslungsreichen Grillabend: Vom richtigen Umgang mit Gas-, Kohle- und Keramikgrill über Zubehör und Techniken bis hin zu gelingsicheren Rezepten. Praktisches Fingerfood, Klassiker wie Steak, Spareribs, Hühnchen und Burger, Fisch in mehreren Variationen sowie gegrillte Desserts machen Lust darauf, den Grill anzuheizen.